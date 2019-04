L1 : Sans trembler une seconde, l'ASSE enchaîne à Reims !

Dans : Ligue 1, Reims, ASSE.

Stade Auguste Delaune

Reims - ASSE : 0-2

Buts : Cabella (25e) et Engels (csc 51e) pour l'ASSE

Dominateur du début à la fin du match, Saint-Etienne s’est logiquement imposé sur la pelouse de Reims, ce dimanche après-midi (0-2).

En forme et en confiance après le succès décroché face à Bordeaux la semaine dernière, l’équipe de Jean-Louis Gasset débutait la rencontre avec de bonnes intentions. Maîtres du ballon, les Verts s’offraient les premières situations de but. Et c’est logiquement qu’ils parvenaient rapidement à ouvrir le score par l’intermédiaire de Cabella, lequel profitait avec son compère Khazri d’une grosse faute de relance du gardien champenois Mendy (25e, 0-1). A la pause, Saint-Etienne menait au score et il n’y avait absolument rien à redire.

Bis repetita en seconde période. Malgré une entame intéressante, Reims se faisait vite punir en contre-attaque par Saint-Etienne et Engels marquait contre son camp, sous la pression de Khazri (51e, 0-2). En fin de match, Reims marquait deux buts par Chavarria, mais c’est fort logiquement que les deux réalisations de l’Argentin étaient refusés pour deux positions de hors-jeu très nettes. Saint-Etienne s’imposait donc sans trembler une seconde, et reprend deux points d’avance sur Marseille. Lyon, vainqueur d’Angers vendredi, voit le club forézien revenir à trois unités.