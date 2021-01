L1 : Saint-Etienne torpille Nice !

Dans : Ligue 1, ASSE, OGCN.

22e journée de Ligue 1

Allianz Riviera

ASSE bat Nice : 1 à 0

But : Abi (88e) pour l'AS Saint-Etienne

En s'imposant ce dimanche à Nice (0-1), les Verts respirent mieux et s'éloignent de la zone rouge. Pour le Gym, la rechute est brutale.

Entre une formation niçoise qui restait sur une victoire à Lens, et une équipe de Saint-Etienne humiliée dimanche dernier dans le derby, la balance semblait pencher nettement en faveur des Azuréens. Mais après une première période assez calme, ce sont les joueurs de Claude Puel qui s'installaient de plus en plus dans le camp niçois. Et logiquement, sur leur premier tir cadré du match, l'ASSE raflait finalement la mise, Trauco voyant sa frappe, ratée, être reprise victorieusement par Abi (0-1, 88e). Avec cette victoire, l'AS Saint-Etienne met un terme à une longue période sans succès, et réalise une très belle opération au classement de Ligue 1 puisque le trio de la zone rouge, est désormais à 7 points. Pour Nice, les choses ne s'améliorent pas et le club s'enfonce doucement.