L1 : Saint-Etienne est très malade, Nice en a profité

Dans : Ligue 1, OGCN, ASSE.

En plein doute après la défaite à Metz en milieu de semaine, Saint-Etienne ne s’est pas rassuré ce dimanche après-midi en s’inclinant sur la pelouse de Nice (1-0).

Pourtant, les hommes de Jean-Louis Gasset réalisaient une belle entame de match. Titulaire pour sa première dans le groupe stéphanois, Ntep mettait le feu à Burner sur le côté gauche de l’attaque de l’ASSE. Son accélération transperçait la défense de Nice et permettait à Beric de faire trembler Benitez (2e), mais la frappe du Slovène passait de peu au-dessus. Après un bon quart d’heure, Saint-Etienne baissait de rythme et le payait cash. D’un coup-franc magnifique, Cyprien donnait l’avantage aux siens (22e, 1-0). En fin de première mi-temps, Cabella avait l’occasion d’égaliser, mais le joueur prêté par l’OM butait sur Dante, vigilent et plus vif que le Corse (35e).

Peu inspiré et en cruel manque de confiance, l’ASSE ne parvenait pas à sonner la révolte en deuxième mi-temps. Entré à la place de Ntep à l’heure de jeu, Hamouma pensait délivrer les siens mais l’ancien Caennais voyait son but refusé pour hors-jeu (72e). Solide en fin de match, Nice parvenait à conserver son avance. Les hommes de Lucien Favre sont désormais à égalité de points avec Nantes, 5e. De son côté, Saint-Etienne s’enfonce au classement et ne compte plus qu’un point d’avance sur le LOSC, barragiste.