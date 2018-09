L1 : Rothen annonce un duel OM-ASSE... pour finir derrière l'OL

Dans : Ligue 1, OM, ASSE, OL.

Vainqueur de Toulouse mardi soir (2-3), Saint-Etienne a provisoirement pris la troisième place de la Ligue 1 en attendant les matchs de Marseille, Lyon et Montpellier. De quoi revoir les objectifs à la hausse du côté de l’ASSE, malgré le contenu très moyen des matchs ? En interne, on ne s’enflamme pas. Mais certains observateurs comme Jérôme Rothen voient déjà l’équipe de Jean-Louis Gasset batailler avec l’Olympique de Marseille pour terminer sur le podium du championnat en fin de saison.

« Paris est au-dessus de tout le monde et Lyon a la qualité pour se rapprocher du PSG et de finir deuxième. Mais derrière ces deux équipes-là, il y a de la place pour l’ASSE. Monaco est hors-sujet cette saison et l’OM a montré quelques limites. Saint-Etienne peut vraiment se rapprocher de Marseille et jouer cette troisième place, même si certains diront que l’OM a beaucoup d’avance sur les Verts… Je demande à voir » a confié l’ancien joueur du Paris Saint-Germain sur l’antenne de RMC Sport. Reste que cette saison, il faudra peut-être également compter sur Lille, très bon depuis le début de la saison… La bataille pour le podium s'annonce donc encore disputée cette saison. A moins que le duo OL-OM tue la concurrence dans les prochaines semaines.