L1 : Riolo désigne l’équipe la moins intéressante de France

Dans : Ligue 1, TFC.

Bien parti pour se sauver en Ligue 1 grâce à sa victoire 3-0 contre Ajaccio en barrage aller, Toulouse doit désormais finir le travail ce week-end.

Une bonne gestion de cette avance permettrait au TFC de continuer l’aventure parmi l'élite, même si les Hauts-Garonnais jouent chaque saison le maintien désormais. Et cela lasse beaucoup Daniel Riolo, qui critique aussi bien la gestion sportive que la communication de son président. Et pour le polémiste de RMC, cela fait même de Toulouse le pire club de l’élite en raison du peu de passion qu’il déclenche.

« Les Toulousains savent bien que Sadran n’en a rien à cirer. Au fond, ce n’est pas un passionné de foot. Si ça ne l’emmerdait pas, il ne gérerait pas son club comme ça… C’est juste qu’il ne peut pas le vendre. Du coup, il continue de le gérer pour ne pas avoir des trous dans les caisses. En fait, le TFC, c’est un boulet au pied pour lui. Il ne parle jamais. Il est inexistant. Je suis désolé pour les supporters du TFC, mais c’est une réalité : en termes d’intérêt, ou de désintérêt plutôt, c’est le pire club de France. En Ligue 1, y-a-t-il un club moins intéressant que Toulouse ? Et ça, c’est alimenté par ce président fantôme. C’est un constat lucide et objectif. Quand ton président ne raconte rien et n’existe pas, ton club est comme abandonné puisque tu n’as pas de commandant à la tête du navire. Déjà qu’à la base, Toulouse n’est pas un club phare de notre championnat… Si, en plus, derrière, tu n’as personne pour créer quelque chose, un engouement, te raconter une histoire, ça fait le club en L1 le moins intéressant », a déploré Daniel Riolo, pour qui il manque clairement une étincelle, ou un repreneur, au Toulouse Football Club.