L1 : Renversant, l'OL colle la pression sur Lille, l'ASSE et l'OM !

Dans : Ligue 1, Bordeaux, OL.

Matmut Atlantique.

Bordeaux - OL : 2-3.

Buts : Briand (34e), De Preville (38e) pour Bordeaux ; Depay (14e), Cornet (67e), Dembélé (85e) pour l'OL.

Expulsion : Jovanović (73e) pour Bordeaux.

Dans un match rempli de suspense, l’Olympique Lyonnais a réussi à renverser les Girondins de Bordeaux à onze contre dix (3-2).

Pour mettre la pression sur Lille (2e) tout en distançant l’ASSE (4e) et l’OM (5e) dans la course au podium, le club rhodanien devait impérativement l’emporter. Cela en prenait le chemin après l’ouverture du score de Memphis, qui envoyait un centre de Cornet au fond des filets (0-1 à la 14e). Mais suite à une première demi-heure de qualité, l’OL sombrait complètement jusqu’à la pause. L’ancien Gone Briand égalisait d’abord d’une volée en profitant pleinement d'un ballon dans le dos de Denayer (1-1 à la 33e). Avant que De Preville ne profite de la faiblesse de Marcelo pour tromper Lopes après un joli un-deux avec Briand (2-1 à la 37e).

En deuxième période, Lyon réagissait avec Cornet, qui profitait d’une faute de Koundé et d’une récupération de Fekir pour égaliser à son tour (2-2 à la 67e). Et après l’expulsion de Jovanovic (73e), c’est finalement Dembélé qui donnait l’avantage à son équipe, l’avant-centre trompant Costil après un cafouillage dans la surface (2-3 à la 85e).

Un but suffisant au bonheur de Lyon (3-2), qui gagne pour la première fois à Bordeaux depuis 2014 pour revenir provisoirement à trois unités du LOSC, une semaine avec leur choc. Désormais, le rival stéphanois se retrouve à six points, Marseille étant à huit longueurs. De son côté, le FCGB, qui reste sur trois défaites de suite, n’a pas encore assuré son maintien en L1, à la quatorzième place.