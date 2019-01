L1 : Rennes vient s'imposer à Nantes et s'offre le derby !

Dans : Ligue 1, FC Nantes, Rennes.

La Beaujoire

Nantes - Rennes : 0-1

But : Da Silva (12e) pour Rennes

Globalement dominé par Nantes ce dimanche, Rennes a décroché une victoire importante dans le derby à La Beaujoire (0-1).

Ce sont d’ailleurs les Canaris qui se montraient dangereux d’entrée de jeu, mais Diego Carlos voyait son but refusé après visionnage de la vidéo par Rudy Buquet (6e). Une décision qui faisait mal à Nantes, qui concédait l’ouverture du score quelques minutes plus tard par l’intermédiaire de Da Silva, lequel reprenait parfaitement un coup-franc tiré au deuxième poteau par Ben Arfa (12e, 0-1). Les deux équipes rejoignaient les vestiaires sur ce score de 1-0, Nantes n’ayant pas réussi à marquer malgré une grosse occasion sur laquelle Sala privait Rongier de l’égalisation.

En deuxième mi-temps, la pression de Nantes s’accentuait et Rennes ne faisait alors plus que subir. Le manque d’efficacité faisait néanmoins défaut aux locaux, qui ne parvenaient pas à égaliser malgré des occasions de Touré (59e), Sala (65e) ou encore Limbombe (79e) qui trouvait le poteau à bout portant. Bousculé, Rennes tenait bon et l’emportait. Un succès qui permet aux hommes de Julien Stéphan de monter à la 6e place, en attendant les nombreux matchs en retard de Marseille.