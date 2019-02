L1 : Rennes met l'ASSE au tapis, Lille gagne encore

Dans : Ligue 1, Rennes, ASSE, LOSC, EAG.

Vainqueur de Guingamp (0-2) ce dimanche, Lille a conforté sa place de dauphin du PSG. De son côté, Rennes a profité des difficultés actuelles de l’ASSE pour s’imposer devant les Verts (3-0).

Dans un choc de haut de tableau entre Rennes et Saint-Etienne, ce sont les visiteurs qui s’illustraient en premier, mais Monnet-Paquet ne parvenait pas à ouvrir le score (13e). Un manque d’efficacité que Sainté allait payer puisque Niang ouvrait le score d’un joli coup de tête avant la pause (21e, 1-0). Une belle soirée se profilait alors pour les Bretons, qui allaient cependant voir le tableau se noircir avec les sorties sur blessure de Siebatcheu puis de Bourigeaud. Mais en seconde période, les Rennais retrouvaient le sourire avec les buts de Ben Arfa (87e sp) puis Hunou en fin de match (90e, 3-0). Une rencontre marquée par une décision arbitrale litigieux, un pénalty étant refusé à Hamouma pour un hors-jeu inexistant, mais non rectifié par la VAR...

Du côté de Guingamp, le LOSC a confirmé qu’il était un sérieux prétendant à une place sur le podium de la Ligue 1. Leao était clairement le Dogue le plus dangereux et voyait sa tentative repoussée par le poteau en première mi-temps. La chance tournait en seconde puisque le Portugais ouvrait le score au début du deuxième acte (47e, 0-2). Guingamp pensait ensuite égaliser, mais le but de Thuram était refusé pour hors-jeu. Et en fin de match, Lille finissait par faire le break par l'intermédiaire de Loïc Rémy (95e, 0-2). Lyon est prévenu, le LOSC ne faiblit pas en cette fin de saison.