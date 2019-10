L1 : Rennes gagne enfin, Julien Stéphan respire !

Dans : Ligue 1, Rennes, TFC.

Roazhon Park

Rennes - Toulouse : 3-2

Buts pour Rennes : Niang (4e), Hunou (6e), Gboho (92e)

Buts pour Toulouse : Dossevi (41e), Gradel (84e)

Longtemps dans le doute, Rennes a finalement arraché une victoire précieuse dans le temps additionnel face à Toulouse (3-2).

Battu par Cluj en Ligue Europa jeudi soir, Rennes ne montrait pas le visage d’une équipe dans le doute en début de match. En effet, Niang (4e, 1-0) puis Hunou (6e, 2-0) permettaient aux hommes de Julien Stéphan de prendre rapidement les devants. Fragilisé, le coach breton pouvait compter sur le soutien de ses joueurs, lesquels sont venus l’enlacer au moment de fêter les deux buts.

Mais en fin de première mi-temps, Rennes se montrait plus fébrile et Toulouse en profitait pour réduire la marque par Dossevi, opportuniste au deuxième poteau (41e, 2-1). La seconde période était nettement moins aboutie pour Rennes, clairement dans le doute. Et c’est finalement sans grande surprise que Gradel parvenait à égaliser dans les cinq dernières minutes sur un coup-franc magistral (84e, 2-2). On se dirigeait alors vers un match nul logique mais dans le temps additionnel, le tout jeune Gboho, qui venait d'entrer, marquait le but de la victoire (92e, 3-2). Menacé, Julien Stéphan peut souffler.