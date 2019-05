L1 : Rennes expédie Guingamp en L2 !

Dans : Ligue 1, EAG, Rennes.

Roazhon Park

Rennes et Guingamp : 1-1

Buts : Sarr (15e) pour le Stade Rennais; Mendy (87e) pour Guingamp

Expulsion : Nyamsi (Rennes) à la 80e

Si la Bretagne a fêté vendredi la montée en L1 du Stade Brestois, la région a perdu ce dimanche un de ses représentants puisque le nul de Rennes (1-1) dans le derby face à Guingamp a fait de l'En-Avant la première formation reléguée officiellement en Ligue 2 cette saison.

Placée dans l'obligation de s'imposer au Roazhon Park, suite aux victoires conjuguées de Caen et Dijon, la formation de Gourvennec entamait le match pied au plancher, mais allait rapidement prendre un KO puisque c'est Sarr qui ouvrait le score après 15 minutes de jeu (1-0). Ce but mettait un coup de massue à Guingamp, qui tentait quand même de revenir au score, sans toutefois prendre le Stade Rennais à la gorge.

Mais réduit à 10 après l'expulsion de Nyamsi (80e), Rennes subissait un peu plus et Mendy redonnait l'espoir à l'EAG en égalisant (1-1, 87e). Guingam jetait toutes ses forces dans la bataille et obtenait un penalty dans le temps additionnel. Mais Thuram échouait sur Koubek et sa reprise de la tête, suite à la parade du gardien rennais, passait à côté du cadre (90e+2). Le score en restait là et les joueurs guingampais n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer après cette incroyable fin de match et une saison totalement ratée.