L1 : Rennes accroche Lille dans le match pour le podium !

Dans : Ligue 1, Rennes, LOSC.

Roazhon Park

Rennes - Lille : 1-1

Buts : Ikoné (46e) pour Lille ; Hunou (68e) pour Rennes

Rennes et Lille avaient l’occasion de s’installer confortablement sur le podium. Mais ce dimanche, les deux équipes se sont neutralisées (1-1).

Ce duel entre deux Européens de la Ligue 1 partait sur des bases très élevées, et ce sont les hommes de Christophe Galtier qui étaient les plus dangereux en première mi-temps. Mais le gardien Mendy était attentif sur les tentatives d’Ikoné (15e) puis de Luiz Araujo (32e).

Le score était nul et vierge à la pause, mais tout s’accélérait dès la reprise et Jonathan Ikoné profitait d’une offrande d’Osimhen pour tromper Mendy de près (46e, 0-1). Un avantage de courte durée pour les Nordistes, rattrapées 20 petites minutes plus tard, la faute à un but du joker Hunou (68e, 1-1). En fin de match, Lille aurait pu l’emporter mais Mendy, auteur d’un gros match, détournait la magnifique frappe de Bamba sous la barre. Au classement, Rennes est 3e tandis que Lille est 5e.