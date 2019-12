L1 : Reine-Adélaïde termine sa saison sur une bonne note...

Dans : Ligue 1.

Gravement blessé à un genou depuis le week-end dernier et la défaite de l’Olympique Lyonnais contre Rennes en Ligue 1 (0-1), Jeff Reine-Adélaïde vient quand même de recevoir un cadeau de Noël avant l’heure. Puisque ce jeudi soir, l’UNFP a annoncé que l’attaquant lyonnais était élu meilleur joueur du mois de novembre au sein du championnat de France. Une jolie touche finale à sa saison, sachant que JRA sera absent pour au moins six mois à cause d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit...