L1 : Reims enfonce toujours plus l'OM

Dans : Ligue 1, OM, Reims.

Stade Auguste-Delaune

Reims bat Marseille : 2 à 1

Buts : Dingomé (21e), Suk (68e) pour Reims; Njie (86e) pour l'OM

L'OM s'est encore une fois incliné (2-1) ce samedi soir à Reims, et désormais Marseille s'installe dans le ventre mou.

Face à une formation marseillaise où Mario Balotelli avait été titularisé, le Stade de Reims ne faisait aucune complexe et allait rapidement le démontrer en ouvrant le score par Dingomé (1-0,21e). L'OM tentait bien de revenir au score avant la pause, et était tout proche d'y parvenir, le centre de Sanson touchant la transversale (44e). Dès la reprise, les deux formations se rendaient coup pour coup, mais peu à peu Marseille se rapprochait de plus en plus du but champenois, Mendy repoussant les tentatives de Balotelli (62e) et de Strootman (66e).

Cependant, Reims allait mettre un coup de massue à la formation de Garcia, lorsque Suk, à peine entré en jeu, profitait des largesses défensives de l'OM pour doubler la mise (2-0, 68e). Marseille semblait filer vers une nouvelle défaite, mais Njie relançait le suspense en réduisant le score d'une tête croisée sur un centre de Lopez (2-1, 85e). Cette fois, la formation phocéenne se réveillait enfin et jetait toutes ses forces dans la bataille, et le gardien rémois sortait une énorme parade sur une frappe d'Ocampos (88e) qui semblait bien partie. Reims tenait bon et empochait une précieuse victoire qui enfonce un peu plus Marseille dans la crise.