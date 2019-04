L1 : Reims accroche Lille, c'est l'OL qui est soulagé

Dans : Ligue 1, Reims, LOSC, OL.

Importante dans la course à la Ligue des Champions mais également à l’Europa League, la rencontre entre Lille et Reims a abouti d’un match nul (1-1). Dans le même temps, Toulouse a battu Nantes (1-0).

Après la défaite de Lyon contre Dijon samedi, Lille avait l’occasion de prendre sept points d’avance sur les Gones en Champagne. Mais en première temps, la performance des Dogues était insuffisante pour faire trembler l’une des meilleures défenses du championnat et c’est logiquement que les deux équipes regagnaient les vestiaires avec un score de 0-0 à la mi-temps.

En deuxième période, le rythme allait heureusement s’élever et Lille, bien conscient de la belle opération qui était potentiellement réalisable, accélérait. Et c’est le champion d’Europe Fonte qui ouvrait le score, sur corner pour le LOSC (55e, 0-1). Un avantage plutôt logique au vu de la maîtrise collective des hommes de Christophe Galtier, qui allaient néanmoins se faire rattraper dans le dernier quart d’heure. En effet, Oudin, parti à la limite du hors-jeu, parvenait à égaliser (78e, 1-1). Un but validé après plusieurs minutes de tergiversation du côté des arbitres vidéos, et qui faisait pester les Dogues. Au final, le partage des points est frustrant pour Lille, qui prend tout de même un point à Lille sur cette journée. De son côté, Reims revient à un point seulement de Marseille, 5e.

Dans l'autre match de 15 heures, le Toulouse d'Alain Casanova s'est imposé face à un FC Nantes rapidement réduit à dix suite au carton rouge de Girotto. Les Violets doivent leur salut à Sylla, buteur à l'heure de jeu, contrairement à Max-Alain Gradel, lequel a manqué un penalty en première mi-temps.