L1 : Platini furieux contre ces arbitres qui veulent gérer le football

Même s'il n'est plus président de l'UEFA, et doit encore finir de purger sa sanction, Michel Platini est forcément un spectateur attentif de l'évolution du football. On le sait, l'ancien joueur était opposé à la VAR, et une changement de règlement intervenu ce week-end lors d'une réunion de la FIFA l'a poussé à monter au créneau. En effet, désormais, lorsqu'une main, volontaire ou surtout involontaire, sera commise sur un but, il sera refusé. Pour Michel Platini, le fait que cette décision soit systématique est une aberration, l'ancien boss de l'UEFA voyant là un moyen pour les arbitres de ne pas assumer leurs responsabilités.

Car pour Michel Platini, ce sont les arbitres qui finissent par vouloir gérer le football et plus les joueurs. « Cette mesure pour les arbitres, c’est comme le VAR : ceinture et bretelles! Ils n’ont plus à interpréter le règlement, mais simplement à l’appliquer. Comme si toutes leurs décisions devaient rentrer dans des cases. Les arbitres n’ont qu’un objectif : se protéger. D’ailleurs, maintenant, en cas d’injustice, on ne critique plus l’arbitre, c’est le VAR qui n’a pas été bon! (...) Je répète simplement que le football appartient aux footballeurs et pas aux arbitres », explique, dans L'Equipe, un Michel Platini qui a toujours l'art d'appuyer là où ça fait mal.