L1 : Pierre Ménès dévoile son équipe-type avec quelques surprises

A la demande d'un site de paris en ligne avec qui il a un contrat, Pierre Ménès a dévoilé la composition de son équipe-type en Ligue 1 alors que l'on a atteint la moitié de la saison. Un 11 idéal que le consultant de Canal+ a détaillé. « Le gardien de but ça m’a déjà posé un problème car il n’y en a pas beaucoup qui sont très brillants. J’ai donc finalement opté pour la gardien de l’Olympique Lyonnais Anthony Lopes, qui a été formidable contre Marseille et qui fait une saison meilleure que l’année dernière, il me semble plus calme, plus tranquille. En défenseurs, j’ai pris Kenny Lala qui très est sous-estimé et qui fait une saison remarquables avec Strasbourg. La défense centrale sera brésilienne mais sans un joueur du PSG, j’ai pris Diego Carlos, un des meilleurs joueurs du FC Nantes et Marcelo, qui depuis une douzaine de matches est très bon avec l’OL (...) A gauche, j’ai pris Jordan Amavi qui a eu le mérite d’envoyer Evra à la retraite et contribue au bons résultats de l’OM (...) Au milieu, j’ai mis Luiz Gustavo, un des meilleurs joueurs de notre championnat, avec lui j’ai mis Adrien Rabiot, un des joueurs majeurs et souvent décisif (...) En numéro 10 j’ai pris Nabil Fekir, incroyable au niveau de ses stats et qui est le maître à joueur de l’OL. Et puis devant je ne vais pas être super originale, même si Thauvin et Falcao auraient mérité aussi leur place. J’ai choisi l’attaque du PSG dans son ensemble. Elle a marqué 52 buts, avec à droite Kylian Mbappé, qui est fantastique, mon grand ami Cavani avant-centre . Et à gauche, comment ne pas choisir Neymar qui a écrasé cette première partie de saison. En entraîneur j’ai choisi Claudio Ranieri, arriver à un tel classement avec un tel effectif, il faut être un grand entraîneur même si sur le plan du jeu... », a expliqué Pierre Ménès.

L’équipe-type de Pierre Ménès

Anthony Lopes (OL) - Kenny Lala (RCSA) - Diego Carlos (FCN) - Marcelo (OL) - Jordan Amavi (OM) - Adrien Rabiot (PSG) - Luiz Gustavo (OM) - Nabil Fekir (OL) - Kylian Mbappé (PSG) - Neymar (PSG) - Edinson Cavani - Entraîneur : Claudio Ranieri (FCN)