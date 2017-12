L1 : Pierre Ménès dévoile son équipe cauchemardesque

Dans : Ligue 1.

A l'heure du réveillon du Nouvel An, Pierre Ménès a dévoilé via Twitter son équipe des flops de la première moitié de saison. Une composition évidemment discutable et discutée, c'est ce qui fait le charme des réseaux sociaux. Alors voilà ce onze qui, selon le consultant de Canal+, a fait cauchemarder les fans de football lors des 19 matches de Ligue 1 disputés sur la saison 2017-2018. « Tiens pour bien finir mon équipe des flops des matchs aller Costil - Janko, Abdennour, Bodmer, Evra - Tielemans, Imbula, Snjeider - Jovetic, Mitroglou, Diony », a détaillé Pierre Ménès, qui a fait de Marcelo Bielsa et Pascal Dupraz les deux entraîneurs capables de diriger cette nightmare team.