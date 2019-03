L1 : Pierre Ménès désigne l’équipe la plus nulle du championnat

Dans : Ligue 1, SMC.

Le bas de tableau est vraiment bas cette saison, et le maintien pourrait bien se jouer largement sous la barre des 40 points au rythme où vont les derniers.

Il faut dire qu’à 11 journées de la fin, trois équipes n’ont pas passé la barre des 20 points marqués… Et parmi celles-ci, on retrouve le SM Caen, qui s’est bien accroché mais a fini par perdre face au Paris Saint-Germain ce samedi à D’Ornano (1-2). Malgré cette belle résistance, où les Normands ont clairement tout donné tout en bénéficiant de la maladresse parisienne, le résultat est encore une fois une défaite avec zéro point. L’équipe caennaise se retrouve donc à une dangereuse place de barragiste, et elle pourrait pourtant s’estimer heureuse selon Pierre Ménès. Pour le consultant de Canal+, le SMC n’est pas au niveau de la Ligue 1, et largement.

« Que dire sur Caen ? Non, aujourd’hui, ils ont fait preuve de courage. Dommage que ça soit réservé au PSG. Pour moi, Caen est l’équipe la plus faible de cette Ligue 1. Je suis très inquiet et ça fait un moment que je le dis », a prévenu un Pierre Ménès qui ne voit pas, malgré le renfort de Rolland Courbis ces dernières semaines, le club normand se sauver. Vue la dynamique actuelle à Malherbe, il n’est pas le seul.