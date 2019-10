L1 : Pierre Ménès cartonne ce coach de Ligue 1

Dans : Ligue 1, RCSA.

Dimanche soir, c’est une équipe très défensive de Strasbourg qui s’est inclinée au Stade Vélodrome face à Marseille (2-0). Contre le quatrième de Ligue 1, l’équipe de Thierry Laurey ne s’est jamais montrée réellement dangereuse, Steve Mandanda n’ayant quasiment rien eu à faire. Le coach alsacien n’y est pas pour rien selon Pierre Ménès, suiveur très attentif du Racing qui estime que l’ancien entraîneur du Gazélec d’Ajaccio est totalement à côté de la plaque.

« Strasbourg se retrouve dernier, avec encore une fois des décisions incompréhensibles de Laurey, qui aligne Caci latéral droit pour son premier match de la saison alors qu’on sait que c’est son plus mauvais poste, place Fofana milieu gauche alors que c’est un milieu axial, et laisse encore et toujours Ajorque seul en pointe. Mais qui affirme après le match au micro d’Olivier Tallaron, sans trembler de la lèvre, que ce n’est pas le nombre d’attaquants qui fait la différence. Ben voyons… », a taclé sur son blog le journaliste de Canal Plus, pour qui Thierry Laurey a eu tout faux dans sa composition d’équipe face à Marseille. Difficile de lui donner tort, d’autant que les Alsaciens se sont montrés plus dangereux dès lors que Mothiba et Da Costa sont entrés en seconde période.