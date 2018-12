L1 : Pierre Ménès a le clash facile, il assume à 100% !

Dans : Ligue 1, OM, OL, PSG.

Suivi par 2 millions de followers sur Twitter, écouté par des centaines de milliers de téléspectateurs lors du Canal Football Club, Pierre Ménès n'a pas que des amis au sein des supporters des clubs français. Ses blocages sur Twitter sont légendaires, mais il n'empêche que l'ancien journaliste de L'Equipe a trouvé le ton qu'il fallait pour devenir le plus puissant des influenceurs en matière de football. Alors que le CFC fête ses 10 ans, Pierre Ménès a été interrogé sur son style souvent moqueur et sans pitié.

Et de manière très claire, dans Ouest-France, Pierre Ménès a assumé son rôle de snipper et il n'a pas l'intention de changer. « Sniper, je n’en sais rien. En revanche, on ne m’a jamais demandé d’être sage… je dis simplement ce que je pense. Malheureusement, les gens ne retiennent jamais quand je dis du bien mais seulement lorsque je dis du mal ou je me moque. Pour quelle raison ? Parce que je dois être un des rares à la télé à le faire (rires). Notamment dans le milieu du foot où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde joue bien et tous les matches sont magnifiques. Je ne suis pas comme ça : quand je m’em…, je le dis. Et malheureusement, ça arrive assez souvent », a reconnu le consultant de Canal+, pas à la veille de changer son style. Certains s'en réjouiront, d'autres un peu moins.