L1 : Paris et l'OL à la lutte pour décrocher un partenariat en or

Dans : Ligue 1, OL, PSG, Mercato.

Le mercato approche et forcément, des clubs comme Lyon et le PSG vont beaucoup faire parler dans les prochaines semaines. Et les deux formations précédemment citées ont évidemment la volonté de recruter de jeunes pépites. Dans ce sens, ils se disputent une bataille acharnée pour décrocher un partenariat avec le club de Fleury, qui vient de conclure sa saison de National 2 à la quatrième place, selon les informations du Parisien.

« Ce sont eux qui sont venus vers nous. Avec São Paulo au Brésil, l’Ile-de-France est le premier bassin à fournir des joueurs professionnels. Alors les clubs cherchent à avoir leurs antennes » a expliqué Pascal Bovis, président de Fleury. Ce partenariat qui sera donc signé avec l’OL ou le PSG inclurait la formation des éducateurs, des prêts de joueur et bien évidemment la facilitation des négociations si le cador de Ligue 1 avait la volonté de recruter un jeune joueur de Fleury. Reste à savoir qui gagnera la bataille…