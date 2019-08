L1 : Osimhen dope Lille et fait exploser Nantes !

Dans : Ligue 1, LOSC, FC Nantes.

Stade Pierre Mauroy

Lille bat Nantes : 2-1

Buts : Osimhen (19e, 80e) pour Lille ; Celik (csc, 51e) pour Nantes

Après une saison époustouflante en 2018-2019, Lille a débuté ce nouvel exercice de la meilleure manière possible en battant Nantes grâce à un doublé de sa recrue Victor Osimhen.

La partie débutait par une triste image puisque la recrue nantaise Marcus Coco, victime d’une rupture des ligaments croisés selon BeIN, quittait rapidement ses partenaires (15e). Malgré cela, les hommes de Christian Gorucuff restaient concentrés, et faisaient face aux assauts lillois. Mais la vitesse fulgurante de la recrue nigériane Victor Osimhen faisait craquer Nantes (19e, 1-0). A la pause, c’est logiquement mais sans dominer outrageusement que Lille menait d’un but.

Le second acte débutait de manière plus délicate pour les hommes de Christophe Galtier, lesquels concédaient d’entrée l’égalisation par Celik, qui marquait contre son camp (51e, 1-1). La partie s’était considérablement équilibrée et il devenait difficile pour Lille de se montrer dangereux. Heureusement, le dauphin du PSG l’an passé pouvait encore compter sur Victor Osimhen. Dans un angle fermé, le Nigérian inscrivait un joli but d’une frappe surpuissante en angle fermé (80e, 2-1) et permettait à son équipe de bien démarrer le championnat.