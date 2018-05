L1 : OM, OL, Neymar... Eyraud fixe le prix des droits TV

Dans : Ligue 1, OM, OL, PSG.

Alors que les droits TV sont au cœur des débats en Ligue 1 ces dernières semaines, Jacques-Henri Eyraud a tenu à prévenir les différentes chaînes.

En avril dernier, la Ligue de Football Professionnel a officiellement lancé l’appel d’offres pour les droits de la L1 en France sur la période 2020-2024. Si la LFP veut conclure une première affaire avant le début de la saison prochaine, que ce soit avec beIN Sports, Canal+ ou SFR Sport, ce ne sera pas à n'importe quel prix. Car l'objectif avoué est de dépasser le milliard d’euros par an de droits audiovisuels, alors que le foot français gagne plus de 700 ME grâce aux télévisions entre 2016 et 2020. Un désir validé par Jacques-Henri Eyraud.

« Je pense que le foot vaut 1 milliard. C’est 3,5 en Angleterre, un décalage qui me semble raisonnable. On serait condamné à être à la traîne des principaux pays européens ? Je veux dire aux investisseurs regardez ce qu’il se passe en Ligue 1. Un suspens à tous les étages. L’OM qui revient au sommet, l’OL avec des jeunes qui réussissent très bien, le PSG qui attire Neymar », a lancé, au micro de BFM TV, le président de l'OM, qui estime donc que la renégociation des droits TV en France doit exploser tous les records pour que la L1 reste au coude-à-coude avec les autres grands championnats européens à l'avenir.