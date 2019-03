L1 : OL, OM, ASSE... Dugarry tape sur la L1 et ça fait mal

Dans : Ligue 1, OM, OL, ASSE.

Comme la saison dernière, il n’y a pas beaucoup de suspense en France pour le titre de champion. En effet, le PSG a rapidement écrasé la concurrence, et c’est pour les places européennes que la lutte fait rage entre Lille, Lyon, Marseille et Saint-Etienne. Une bataille qui ne passionne pas plus que cela Christophe Dugarry, très déçu par le niveau global de la Ligue 1 comme il l’a expliqué sur l’antenne de RMC Sport en ce début de semaine…

« Dans ce championnat, Lille n’a rien volé. Mais la logique, ce serait que Lyon soit au coude à coude avec les Dogues pour la deuxième place. La Ligue 1 cette année, hormis le PSG qui a été explosif, est très faible. Pour moi regarder les matchs tous les week-ends, c’est de plus en plus difficile (il souffle). Qu’est ce que je m’ennuie. Cette année c’est pire que l’année dernière. Marseille-ASSE, on nous annonçait ce match comme une grosse affiche et au final… On s’est beaucoup ennuyé cette saison, dans beaucoup de matchs » a confié l’animateur de Team Duga, vraiment déçu par ce qu’il voit depuis le début de la saison en France. Et c’est peu de le dire.