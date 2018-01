L1 : OL-ASSE, PSG-OM... La LFP s'offre un dimanche de feu

Dans : Ligue 1, OL, ASSE, PSG, OM.

Le dimanche 25 février 2017 risque d’être une grande journée de football pour les amoureux de la Ligue 1.

En effet, la LFP a programmé les affiches OL-ASSE et PSG-OM à quatre heures d’intervalle, le même jour. Le derby entre Lyon et Saint-Etienne aura lieu à 17 heures et sera diffusé sur beIN SPORTS tandis que le « classique » du championnat a évidemment été programmé en prime-time à 21 heures sur Canal Plus. On peut le dire, la Ligue 1 s’est offert un « super dimanche » qui risque de laisser des traces pour toutes ses équipes, aux objectifs divers et variés…