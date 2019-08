L1 : Nantes-OM, la bonne purge du samedi !

Dans : Ligue 1, OM, FC Nantes.

2e journée de Ligue 1

Stade de la Beaujoire

Nantes et Marseille : 0 à 0

Dans un match totalement insipide, l'OM s'est contenté d'un triste nul (0-0) à Nantes, Benedetto ratant un penalty. Et sans un grand Mandanda, Marseille aurait été en grand danger.

De la première période, et sans être désagréable avec les deux formations, il n'y aura finalement que ce penalty, consécutif à une main nantaise dans la surface signalée par la VAR, et finalement manqué par Benedetto à retenir (30e). Le reste n'étant que très ennuyeux. Après la pause, ce n'était pas non plus la fête, mais au moins l'Olympique de Marseille pouvait se rassurer sur l'état de forme de Mandanda, auteur de quelques arrêts de gala, à l'image de cette parade d'une main face à une frappe de Bamba (76e). Nantes poussait un peu en fin de rencontre, mais le score nul et vierge qui concluait les débats reflétait parfaitement une rencontre que les supporters des deux clubs ne mettront pas longtemps à oublier.