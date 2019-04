L1 : Nantes enfonce l'OL et Genesio dans la crise !

Dans : Ligue 1, FC Nantes, OL.

Stade de la Beaujoire.

Nantes - OL : 2-1.

Buts : Coulibaly (11e), Limbombe (83e) pour Nantes ; Terrier (41e) pour l'OL.

Dans un match palpitant comptant pour la 32e journée de Ligue 1, le FC Nantes a plongé l’Olympique Lyonnais dans la crise (2-1).

Suite à deux défaites de suite au Groupama Stadium, le club rhodanien devait se relancer à l'extérieur pour continuer à croire à la deuxième place. Mais rien n’allait droit en début de match… Puisque Coulibaly ouvrait la marque pour Nantes d’un tir au sol (1-0 à la 11e). Après la sortie sur blessure de Tousart (33e), Lopes sauvait les siens à plusieurs reprises (38e, 39e)... avant que Terrier n’égalise d’une frappe enroulée des 25 mètres (1-1 à la 41e). Un but validé par la VAR, malgré une main d’Aouar en début d’action, et un hors-jeu de Memphis. Au retour des vestiaires, l’OL poussait avec Terrier (48e, 64e) et Dembele (54e, 58e), mais c’est Limbombe qui marquait le but final d'un coup-franc direct en pleine lucarne (2-1 à la 83e). En toute fin de partie, Dembele (88e) lançait ses dernières forces dans la bataille, mais l’OL échouait pour la première fois à Nantes depuis 2008 (2-1).

À cause de cette deuxième défaite de rang en L1, l’OL reste à cinq points du LOSC, qui jouera dimanche contre le PSG, mais se met en danger dans la course au podium, vu que l’ASSE peut revenir à trois unités en cas de succès face à Bordeaux. Le FCN, de son côté, remporte son premier match de championnat depuis le mois de février et remonte à la quinzième place avec 34 points, soit neuf longueurs au-dessus du barragiste dijonnais.