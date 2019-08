L1 : Montpellier-OL a nouveau décalé, ça passe au mardi

Dans : Ligue 1, MHSC, OL.

Cette saison de Ligue 1 commence fort au niveau du calendrier. Les suiveurs de l’Olympique Lyonnais enregistrent déjà le deuxième changement de date pour la rencontre face à Montpellier. Prévu initialement le samedi 24 août, le match a été déplacé au mercredi 28 août en raison de la tenue du G7 en France. Mais cette nouvelle date ne convient pas non plus, puisque l’OL jouera contre Bordeaux dès le samedi 31 août. Le résultat, la partie face au MHSC a été ramenée au mardi 27 août à 19h00. Un jour et un horaire qui va surtout convenir aux derniers vacanciers…