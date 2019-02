L1 : Montpellier arrache un point au terme d'un derby électrique !

Dans : Ligue 1, Nîmes, MHSC.

Nîmes - Montpellier : 1-1

But pour Nîmes : Landre (2e)

But pour Montpellier : Delort (74e)

Dans un stade des Costières très chaud et au terme d’un match accroché, Montpellier et Nîmes ont fait match nul ce dimanche dans le derby (1-1).

Les locaux décidaient de mettre une énorme pression sur Montpellier dès l’entame du match, et cela payait. En effet, Landre ouvrait le score pour Nîmes en catapultant le corner de Savanier au fond des filets (2e, 1-0). Les duels étaient nombreux et l’intensité montait au fur et à mesure du match. Mais le MHSC, étouffé par le pressing de Nîmes, ne parvenait pas à égaliser avant la mi-temps.

Après le repos, les locaux continuaient à exercer une grosse pression sur le MHSC et n’étaient pas loin de doubler le score. Mais ni Savanier, ni Thioub ne parvenaient à tromper l’excellent Lecomte. Un manque d’efficacité que les Crocos allaient regretter puisque à un quart d’heure de la fin, Delort trompait Benardoni d’un lob subtil (74e, 1-1). Globalement dominateur, Nîmes pouvait regretter ce match nul, même si Montpellier aurait pu l’emporter dans le temps additionnel sans un arrêt sensationnel de Bernardoni sur une tête signée Le Tallec. Au classement, le MHSC est 5e tandis que Nîmes reste derrière l’OM, à la 11e place.