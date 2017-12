L1 : Monaco revient de l'enfer, Angers ne décolle pas

Dans : Ligue 1, Monaco.

Longtemps menée 0-2, l'AS Monaco a fini par battre 3-2 Troyes grâce à un doublé de Carrillo dans les ultimes minutes. En bas du classement, si le TFC s'est redressé, Angers stagne à la 19e place.

Les supporters monégasques ont passé une sacrée soirée ce samedi, puisqu'après la déroute à Porto, le champion de France en titre s'est retrouvé mené 0-2 à Louis II par l'ESTAC. Deplagne remettait involontairement l'ASM en course à la 70e (1-2), avant qu'un doublé signé Carrillo en toute fin de match offre la victoire et trois points inespérés à la formation de Jardim (3-2). Monaco remet l'OL et l'OM à trois points après ce scénario totalement fou.

En fâcheuse position au classement, Angers espérait se relancer en recevant Montpellier, mais le SCO s'est contenté du point du nul (1-1) et reste à sa place, à trois points du LOSC.

Autre formation au bord de la crise, le TFC a quitté la zone rouge au bénéfice d'une victoire (2-0) contre Caen, qui a vendangé trop d'occasions pour espérer mieux.

Se rendant à Metz, le Stade Rennais espérait rafler trois points, mais c'est presque miraculeusement que les Bretons sont repartis de Saint-Symphorien avec un nul (1-1). Enfin, Guingamp a balayé (4-0) Dijon, la formation bourguignonne se retrouvant vite à dix après l'expulsion d'Habbadi dès la 12e minute.