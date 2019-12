L1 : Monaco-PSG annulé ?

Dans : Ligue 1.

Les pluies incessantes qui tombent sur le sud de la France ces derniers jours pourraient provoquer l’annulation du match entre Monaco et le PSG, prévu ce dimanche soir. Les autorités ont placé les départements voisins en vigilance rouge pour les pluies et inondations. Pour le moment, aucune décision n’a été prise par les officiels, mais entre les conditions atmosphériques et la pelouse de Louis-II souvent en difficultés, la possibilité de voir ce match être remis à une date ultérieure est réelle.