L1 : Monaco et Guingamp s'enfoncent encore plus

Dans : Ligue 1, Monaco.

Les choses vont de mal en pis pour Monaco et Guingamp, qui se sont encore inclinés ce samedi soir et restent aux deux dernières places de la Ligue 1.

En déplacement à Dijon, qui lutte aussi pour le maintien, et sous les yeux de Leonardo Jardim, accompagné des dirigeants de l'AS Monaco, le club de la Principauté a encore une fois touché le fond. En effet, Monaco s'est incliné (0-2) avec en plus l'expulsion de Naldo, son deuxième rouge en trois matches de Ligue 1 depuis qu'il a rejoint la formation du Rocher. On souhaite bien du courage au coach portugais.

Si cela va mal pour l'ASM, que dire de Guingamp. Une semaine après la claque prise au Parc des Princes face au PSG, les Bretons se sont inclinés à domicile (0-1) face à Reims et restent scotchés à la 20e place. De plus, l'EAG a fini à dix après l'expulsion de Djilobodji qui a cassé le nez d'un joueur champenois sur un geste maladroit.

A Strasbourg, la forme du moment a été confirmée, les Alsaciens ayant arraché la victoire à l'ultime seconde (1-0) contre Bordeaux grâce à une frappe de Lala. Le RCSA occupe la cinquième place du classement juste devant Nice qui de son côté est venu à bout de Nîmes (2-0).