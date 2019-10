L1 : Monaco dompte Rennes grâce à un Ben Yedder de gala !

Dans : Ligue 1, Monaco, Rennes.

Stade Louis II

Monaco - Rennes : 3-2

Buts : Ben Yedder (3e, 93e), Slimani (56e) pour Monaco ; Maouassa (12e) et Hunou (48e) pour Rennes

Dans un match spectaculaire durant lequel les défenses ont subi la loi des attaques, Monaco s'est offert Rennes grâce à un Ben Yedder de gala (3-2).

Très rapidement, le duo Ben Yedder-Slimani se mettait en marche et comme souvent, les défenses de Ligue 1 ne peuvent rien faire face à ces deux-là. Dès la troisième minute de jeu, l’international tricolore était à la réception d’un centre de l’Algérien pour ouvrir le score (3e, 1-0). Monaco n’avait même pas le temps de profiter de son avantage que dix minutes plus tard, Maouassa égalisait en solo pour Rennes (13e, 1-1). Le rythme était présent sur la pelouse de Louis II mais à la pause, les deux équipes étaient au coude à coude.

En seconde période, Rennes revenait avec l’ambition de rapidement faire douter Monaco. Et ils y parvenaient puisque Hunou profitait d’une immense boulette de Gil Dias pour battre Lecomte à bout portant (48e, 1-2). Porté par le duo Slimani-Ben Yedder, Monaco refusait s’abdiquer. Et cette fois, c’est l’international algérien qui permettait aux locaux de marquer et donc d’égaliser, suite à une belle passe plein axe de Fabregas (56e, 2-2). En fin de match, Keita Baldé pensait donner la victoire aux siens mais son but était refusé. Ce n’était que partie remise pour Monaco, qui s’en remettait à son homme providentiel Wissam Ben Yedder pour l’emporter dans le temps additionnel (92e, 3-2). Un but crucial pour l’ASM, qui remonte à la 14e place au classement.