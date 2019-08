L1 : Monaco déjà en crise, Lille tombe à Amiens

Dans : Ligue 1, Monaco.

Après seulement deux journées de Ligue 1 rien ne va déjà plus du côté de l'AS Monaco. Malgré un Ben Yedder titulaire, et un Falcao qui a disparu du groupe, la formation de Jardim a été ridiculisée (3-0) ce samedi à Metz, et tout comme contre Lyon, les Monégasques ont fini à dix suite à l'expulsion rapide d'Aguilar (34e). Bon dernier avec zéro point et un goal-average largement négatif (-6), Monaco semble repartir pour une année galère en Ligue 1 et il n'est pas évident que le mercato pourra totalement rectifier la donne.

Bien malmené aussi samedi dernier, Bordeaux s'est moyennement rassuré en obtenant le point du nul contre Montpellier (1-1), mais Paulo Sousa a clairement du travail pour rassurer les supporters girondins. La surprise de la soirée est à mettre à l'actif d'Amiens, qui est venu à bout (1-0) d'une formation de Lille peu inspirée et qui a joué à dix suite au rouge direct pris par Soumaré (39e).

De son côté, dans un match très tendu, et moyennement arbitré, à Nîmes, Nice a arraché une deuxième victoire consécutive (1-2). La formation de Vieira a évolué à dix après l'expulsion de Racine à la 51e, mais les Gardois finissaient, eux, à neuf, puisque Martinez et Briançon prenaient un rouge au bout du temps additionnel (90e+9).

Enfin, le TFC est venu à bout (1-0) d'une formation de Dijon qui va devoir se battre pour éviter de revivre le scénario de l'an dernier.