L1 : Memphis offre la victoire à l'OL au buzzer

Dans : Ligue 1.

En arrachant la victoire à l'ultime seconde à Toulouse, Lyon confirme son redressement, tandis qu'Angers reste sur le podium avec le PSG et Nantes.

Deuxième multiplex de suite pour l'OL, et deuxième victoire pour les hommes de Rudi Garcia ! Longtemps accrochés par Toulouse, les Lyonnais ont arraché la victoire à la 95ème minute, grâce à un but en solitaire de Memphis Depay (3-2). Et pourtant, cette victoire était loin d'être acquise pour les Gones. Menés 1-0, puis 2-1, ils sont parvenus à s'en sortir grâce à la doublette Depay- Dembele, un doublé pour le Néerlandais, un but pour le Français, et une victoire importante pour l'OL. Une victoire qui permet au club de Jean-Michel Aulas de remonter à la huitième place du championnat, à trois points du rival marseillais, actuellement troisième.

Le PSG compte un nouveau dauphin ce soir, Angers ! Les Angevins ont battu Strasbourg sur le plus petit des scores (1-0), et reviennent à sept points de l'actuel leader du championnat. Tout en bas du classement, Metz a laissé sa place à Nîmes, qui a vu son match face à Rennes être reporté, en prenant un point face à Montpellier. Cependant les Grenats ont longtemps pensé prendre les trois points de la victoire. Alors qu'ils ont longtemps menés 2-0, ces derniers ont vu leur adversaire revenir à 2-2 grâce à deux buts en six minutes. La quatrième rencontre de la soirée a vu Amiens faire le plein de points à domicile, en battant Brest 1-0.