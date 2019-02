L1 : Malgré la VAR, l'ASSE reverdit contre Strasbourg

Dans : Ligue 1, ASSE, RCSA.

Stade Geoffroy-Guichard.

ASSE - Strasbourg : 2-1.

Buts : Beric (4e), Perrin (27e) pour l'ASSE ; Da Costa (73e) pour Strasbourg.

Grâce à deux buts de la tête signés Beric (4e), qui décroisait parfaitement un centre de Kolodziejczak, et Perrin (26e), qui trompait Sels après une remise de Beric, l'AS Saint-Etienne repart de l'avant.

Dans le dur depuis fin janvier et leur derby perdu contre l'OL, les Verts mettent donc fin à une mauvaise série de quatre matchs sans victoire. Tout cela malgré une VAR récalcitrante, avec un penalty refusé aux Verts par l'arbitre, pourtant après visionnage, alors que le buteur Da Costa faisait une faute bien réelle dans sa surface (84e).

Grâce à ce succès (2-1), Sainté remonte à la quatrième place de la Ligue 1 et revient à trois unités du podium et de Lyon. De son côté, le Racing enchaîne une deuxième défaite de suite et s'enfonce, par conséquent, dans le ventre mou de la L1, à deux longueurs du Top 5.