L1 : Lyon et Lille sur le podium, les stats prédisent l'avenir

Dans : Ligue 1, LOSC, OL.

Si le suspense est mort depuis longtemps pour le titre de champion de France en Ligue 1, il est encore difficile de savoir qui accompagnera le PSG sur le podium. Actuellement, c’est Lille et Lyon qui devancent la concurrence. Mais pour combien de temps encore ? Selon le CIES, cela pourrait bien tenir… jusqu’à la fin de la saison. Effectivement, le très sérieux observatoire du football s’est intéressé aux équipes qui ont le plus performé par rapport à leur réel niveau de jeu. Ou au contraire, à celles qui n’ont pas été récompensées de leurs efforts.

Et à partir des résultats obtenus, les algorithmes ont défini le nombre de points envisageables lors de la seconde partie de saison. Sans surprise, Paris sera champion selon cette prédiction, devant… Lyon et Lille. Montpellier résisterait à la chasse de ses poursuivants en terminant 4e et en se qualifiant donc pour l’Europa League. Pour obtenir ces prédictions, « la sur/sous-performance ont été calculées sur la base d’un modèle statistique bâti sur les saisons 2016/17 et 2017/18 incluant les tirs cadrés, la possession de balle et les tirs concédés depuis sa surface », détaille le CIES. A chacun de faire ce qu’il veut de cette étude très sérieuse, mais tout de même pas à prendre au pied de la lettre.