L1 : Lille profite à 100 % de la chute du PSG

Dans : Ligue 1.

Lille bat Dijon 1-0

But pour Lille : Yazici (29e)

Lille n’a pas fait le spectacle face à Dijon, mais a assuré l’essentiel avec un succès 1-0 qui lui permet d’être désormais seul en tête du championnat de France.

La défaite du PSG quelques minutes plus tôt à Lorient avait permis d’ouvrir la brèche, et les troupes de Christophe Galtier n’ont pas laissé passer leur chance grâce au seul but de Yazici à la 29e minute. Voilà le LOSC en tête avec deux points d’avance sur Lyon, et trois sur le PSG. Pour Dijon, c’est toujours la dernière place de Ligue 1 avec Nîmes.