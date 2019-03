L1 : Lille met la pression sur l'OL, Nice se relance

Dans : Ligue 1, LOSC, Dijon, OGCN, RCSA.

En attendant le match de Lyon contre Toulouse, le LOSC a provisoirement pris 8 points d’avance sur les Gones en battant difficilement Dijon (1-0). De son côté, Nice a renoué avec la victoire en battant Strasbourg (1-0). Enfin, Guingamp a accroché Nantes (0-0).

Le match du haut de tableau à 15 heures, c’était évidemment Lille-Dijon. Et que ce fût difficile pour les Dogues, privés de Christophe Galtier, suspendu. Après une première mi-temps bien terne, le dauphin du PSG parvenait à accélérer le mouvement en seconde période, et ouvrait logiquement le score grâce à un but contre son camp de Lautoa, qui propulsait dans ses filets un tir de Jonathan Ikoné. Un but qui suffisait au bonheur du LOSC (1-0), qui met la pression sur Lyon.

Nice se relance, Guingamp n'enchaîne pas

De son côté, Nice a bien réagi après les défaites concédées à Amiens et Angers. En effet, les Aiglons l’ont emporté (1-0) contre Strasbourg grâce à un but d’Atal. Désormais, il sera question de confirmer au Vélodrome face à l’OM, le week-end prochain. Du côté de Guingamp, les hommes de Gourvennec sont passés proches d’une défaite catastrophique comptablement face à Nantes. Mais Rongier a raté un penalty dans le temps additionnel, et l’EAG se contentait volontiers du match nul (0-0).