L1 : Lille et Osimhen dominent les Verts, la VAR déraille encore

Dans : Ligue 1, ASSE, LOSC.

3e journée de Ligue 1

Stade Pierre-Mauroy

Lille bat AS Saint-Etienne :

Buts : Osimhen (37e et 75e), Bamba (69e sp) pour le LOSC

Dans un match décalé de la 3e journée de la Ligue 1, le LOSC est facilement venu à bout de Saint-Etienne (3-0). Mais on retiendra encore un incroyable bug de la VAR.

Affiche alléchante de notre Championnat, la rencontre en Lille et l'ASSE a tenu son rang ce mercredi soir. Et le LOSC a globalement mérité cet important succès obtenu notamment grâce à un doublé d'Osimhen (37e et 75e), buteur en forme de la formation de Galtier. C'est cependant le penalty transformé par Bamba (69e) qui va encore susciter bien des débats. Car si le même Bamba s'est écroulé dans la surface, c'est en glissant tout seul, avant de croiser la route de Debuchy. L'arbitre accordait un penalty sans aucune intervention de la VAR, au point même qu'on pouvait croire à une panne du système.

Mais ce n'était pas le cas, puisqu'à la 79e, l'arbitre sifflait cette fois un penalty en, faveur des Verts, mais il revenait sur sa décision suite au visionnage de la vidéo, Ikoné ayant, sur sa ligne de but, repoussé le ballon de l'épaule et non de la main. L'AS Saint-Etienne tentait bien de réduire l'addition, mais sans y parvenir, la défense du LOSC tenant bon le choc.