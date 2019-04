L1 : Lille et Nice font le show, Caen s'offre un énorme bol d'air !

Dans : Ligue 1, LOSC, OGCN, SMC.

Dans la course à l’Europe, Lille a encore prouvé qu’il ne flancherait pas en cette fin de saison en balayant Nîmes d’un revers de la main (5-0). Septième, le Nice de Youcef Atal a également fait le show contre Guingamp (3-0).

Vainqueur de Bordeaux vendredi soir, Lyon espérait sans doute un faux-pas de Lille contre Nîmes. Malheureusement pour les Gones, le LOSC ne flanche pas en cette fin de saison. Bien au contraire même puisque les hommes de Christophe Galtier n’ont pas tremblé une seule seconde contre Nîmes, ce dimanche après-midi (5-0). Un cran en-dessous au classement, Nice, qui a vu ses chances d’accrocher le top 4 diminuer ces dernières semaines, a également livré une prestation XXL devant son public en écrasant Guingamp grâce à un Atal de gala, auteur d’un triplé (3-0).

Dans la course au maintien, c’est donc Caen qui a fait la bonne opération, profitant de la défaite de Guingamp. En battant un de ses principaux concurrents, Dijon, les Normands ont repris la place de barragiste (1-0) grâce à un but de Fajr. Également concerné par la course au maintien, Amiens n’a pas réussi à arracher la victoire sur sa pelouse face à Strasbourg (0-0). Enfin, Angers et Reims ont également partagé les points (1-1).