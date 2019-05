L1 : Lille dauphin du PSG, c’est bouclé

Dans : Ligue 1, LOSC, Bordeaux.

Lille bat Bordeaux 1-0

But pour Lille : Rémy (28e)

Expulsion : Pablo à Bordeaux (88e)

Fort de sa victoire 1-0 face à Bordeaux grâce à un but de Loïc Rémy, le LOSC ne peut plus se faire rejoindre par l’Olympique Lyonnais à deux journées de la fin. Les Dogues parachèvent ainsi leur belle saison avec un billet direct pour la Ligue des Champions, ce qui était quasiment impossible à prévoir au lancement de cet exercice. Pour Bordeaux, l’inexorable chute se poursuit, et les Girondins ne sont toujours pas assurés mathématiquement du maintien, avec cinq points d’avance sur Caen à deux journées de la fin, même si la prochaine journée avec Monaco-Amiens a de grandes chances de régler le problème.