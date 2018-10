L1 : Les Français adorent la VAR, ce sondage est formel !

Dans : Ligue 1, OM, OL, PSG, ASSE.

Depuis sa mise en place en Ligue 1, la VAR a régulièrement été critiquée par les observateurs. Le match entre l’OM et Strasbourg a notamment relancé le débat, il y a deux semaines. Mais selon un sondage réalisé par Kantar TNS et publié par Le Parisien, les Français adorent l’assistance vidéo. Du moins, cette technologie évite les erreurs et renforce la crédibilité de l’arbitrage selon les sujets interrogés.

« 90% pensent que cette assistance, plus connue sous le nom de VAR, évite les erreurs et renforce la crédibilité de l’arbitrage. 82 % y voient des bienfaits au-delà de l’arbitre et pensent que le VAR rend le jeu plus simple et plus serein. Et ceux qui y voient un ralentissement du jeu sont minoritaires (40 %) » peut-on lire dans les colonnes du quotidien francilien. Il serait désormais intéressant d’avoir ce même sondage, réalisé auprès des joueurs et entraîneurs de la Ligue 1. A n’en pas douter, les résultats seraient plus partagés, même si de nombreux acteurs du football français ont également loué l’utilisation de la VAR dans le championnat de France depuis le début de la saison.