L1 : Les arbitres ont la formule magique pour faire taire les râleurs

Dans : Ligue 1.

Utilisée depuis le début de la saison en Ligue 1, l’assistance vidéo à l’arbitrage ne fait toujours pas l’unanimité.

Ses détracteurs ne changent pas d’avis, la VAR provoque de longues et parfois nombreuses interruptions. Mais surtout, cette technologie n’empêche pas forcément les injustices. En effet, certaines équipes ont pu constater que l’arbitre principal, en fonction de sa propre interprétation, restait le seul décisionnaire. Pas de souci en revanche du côté des hommes en noir. A l’image de Benoît Bastien, les sifflets de Ligue 1 sont ravis de cet outil qui a le mérite de faire taire les joueurs.

« C'est un outil supplémentaire. Plus on dispose d'outils pour nous aider, mieux cela est et plus on a de chances de remplir notre mission de la meilleure des manières, a confié Benoît Bastien à L’Equipe. (...) Aujourd'hui, les joueurs savent que l'on vérifie avec la vidéo. Les joueurs font confiance à la technologie. Une fois qu'on leur dit que la vidéo a confirmé, c'est OK. Tout le monde a pu faire le constat de l'apaisement avec les différents acteurs. Les arbitres qui ont pu corriger certaines erreurs savent ce qu'ils s'évitent derrière. » Un gros souci en moins pour les arbitres de L1.