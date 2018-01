L1 : Le syndicat des arbitres soutient fermement Tony Chapron

Dans : Ligue 1, PSG, FC Nantes.

Dans un communiqué, le Syndicat des Arbitres du Football Elite a réagi ce lundi après-midi aux événements qui se succèdent depuis dimanche soir et l'invraisemblable coup donné par Tony Chapron à Diego Carlos. Pour le SAFE, il est évident que l'arbitre a eu une mauvaise attitude, mais le syndicat soutiendra Tony Chapron face aux soucis qui l'attendent ces prochaines semaines.

« Tony Chapron a eu un mauvais réflexe. Sans pour autant avoir de caractère violent, son geste était inapproprié. Il a présenté ses excuses à M.Diego Carlos. Il a également adressé ce jour un rapport informant que l'avertissement puis l'exclusion ne s'imposaient pas. Un arbitre doit savoir prendre ses responsabilités sur le terrain dans des situations de haute pression mais aussi les assumer en dehors lorsqu'il a pris conscience d'une gestion inadaptée d'un évènement. Le SAFE retient la réaction mesurée de M. Diego Carlos et du FC. Nantes. Dans le cadre de sa mission première qui est de défendre les arbitres et ses adhérents, le SAFE se tient aux côtés de Tony Chapron dans le cadre de l'action disciplinaire initiée à son encontre. Depuis des mois, les syndicats des joueurs, des entraîneurs et des arbitres collaborent à une amélioration des relations entre acteurs du carré vert. Le SAFE souhaite poursuivre ce mouvement qui contribue à rechercher des solutions pour améliorer le jeu, l’image du football et les relations avec les acteurs », indique le Syndicat des arbitres dans un communiqué.