L1 : Le PSG se fait enfumer par l’ASSE dans ce classement

Voilà un classement où il ne fait pas forcément bon arriver en tête. En cette intersaison, Le Parisien a ainsi fait le point sur les amendes payées par les clubs de Ligue 1 à la commission de discipline, en raison de l’utilisation de fumigènes. Toutes compétition confondues, la Ligue a récupéré 1,62 ME en raison de ces amendes pour de la pyrotechnie, interdite en France même si des mesures sont à l’étude pour assouplir cette interdiction dans un cadre bien défini.

Un record auquel l’ASSE est le club qui a le plus collaboré, avec 206.000 euros d’amende pour plus de 500 torches allumés, juste devant le PSG, avec 201.500 euros. L’OM fait presque figure d’enfant sage avec 141.000 euros, tandis que les fumigènes n’ont pas souvent été craqués à Lyon, qui ne figure même pas dans le Top10 français. En attendant, cet argent ne sera pas perdu pour tout le monde, puisque la LFP le reversera à des œuvres aidant à la protection de l’environnement et à la lutte contre les discriminations.