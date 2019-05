L1 : Le PSG en force dans l’équipe type de Pierre Ménès

Dans : Ligue 1, PSG.

Près de deux semaines après les Trophées UNFP, Pierre Ménès a lui aussi composé son équipe type de Ligue 1 sur son blog.

Sans surprise, le champion de France y est très bien représenté. Pour le consultant de Canal+, cinq joueurs du Paris Saint-Germain méritent leur place dans le meilleur onze de la saison. Une formation évidemment menée par l'avant-centre Kylian Mbappé, notamment soutenu par ses coéquipiers Angel Di Maria et Neymar malgré sa longue absence.

« J’entends déjà les esprits chagrins disant qu’il n’a rien à faire là puisqu’il n’a joué que la moitié des matchs. Sauf qu’en 17 matchs, il a planté 15 buts et offert 7 passes décisives », s’est défendu Pierre Ménès, qui a également cité Marco Verratti, « le seul milieu de haut niveau du PSG cette saison » et le défenseur central Thiago Silva. Pour le reste, c’est plus ou moins l’équipe type attendu.

Le regret de Ménès pour Paris

Après hésitation, le spécialiste a fini par récompenser le gardien lillois Mike Maignan, tandis que le choix des latéraux Kenny Lala et Ferland Mendy a été beaucoup plus simple. A noter aussi la présence du milieu que le PSG aurait dû s’offrir cet hiver. « Je ne sais pas pourquoi les dirigeants parisiens sont allés dépenser 45 patates pour Paredes alors qu’ils auraient pu avoir Thiago Mendes pour 30% de moins », s’est étonné Pierre Ménès, fan du Brésilien, de son coéquipier Nicolas Pépé et de son coach Christophe Galtier, nommé pour entraîner celle belle équipe.

L'équipe type de Pierre Ménès :

Maignan - Lala, Thiago Silva, Fonte, Mendy - Thiago Mendes, Verratti - Pépé, Neymar, Di Maria - Mbappé.