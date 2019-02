L1 : Le LOSC ne faiblit pas contre Nice, l'OL sous pression

Dans : Ligue 1, LOSC, OGCN.

Stade Pierre Mauroy.

LOSC - Nice : 4-0.

Buts : Leao (7e), Pepe (37e), Bamba (75e) et Remy (90e+4) pour le LOSC.

Expulsion : Lees-Melou (88e) pour Nice.

En ouverture de la 23e journée de Ligue 1, le Lille OSC a conforté sa deuxième place en venant tranquillement à bout de l'OGC Nice à 11 contre 10 (4-0).

Lille n'avait plus battu Nice à domicile depuis 2006. Mais cette statistique est désormais de l'histoire ancienne, puisque les Dogues n'ont fait qu'une bouchée des Aiglons ce vendredi soir. Grâce aux artificiers Leao, auteur de l'ouverture du score d'un tir puissant (1-0 à la 7e), Pepe, qui marquait du gauche au terme d'un joli exploit personnel (2-0 à la 37e), et Bamba, s'offrant une réalisation en contre sur une passe de Pepe (3-0 à la 75e). En fin de match, Lees-Melou écopait d'un carton rouge, validé par la VAR, pour s'être essuyé les crampons sur Araujo (88e). Et pour couronner le tout, Remy marquait de la tête sur un joli service de Pied (4-0 à la 94e).

Avec ce nouveau succès (4-0), le sixième de suite en 2019, le LOSC conforte son statut de dauphin du PSG, avec provisoirement six points d'avance sur l'OL, qui affrontera Paris dimanche soir. L'OGCN, de son côté, stoppe sa bonne dynamique lors du premier match du nouveau président Gauthier Ganaye, et reste à la septième place, à une longueur du Top 5, mais avec un match en plus.