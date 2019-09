L1 : La VAR tue le foot et en plus, elle divise la France

Dans : Ligue 1, Info.

Mise en place depuis plus d’un an en Ligue 1, l’assistance vidéo à l’arbitrage continue de diviser. Et ce ne sont pas les derniers incidents comme lors du match entre Brest et Rennes qui vont mettre tout le monde d’accord… La preuve, un dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL confirme que les Français sont très divisés au sujet de la VAR. L’enquête rapporte que 84 % de la population est globalement favorable à la VAR. Néanmoins, les passionnés de football sont plus critiques.

En effet, 29 % des amateurs de football estiment que la VAR dénature le football. Un chiffre implacable, qui prouve bien que tout ne fonctionne pas encore parfaitement en Ligue 1, alors que des interruptions très longues sont parfois observées à cause de l’assistance vidéo à l’arbitrage. Un autre chiffre risque de faire mal aux pro-VAR : 42 % des fans de football estiment que la vidéo est mal utilisée et que les protocoles ne sont pas toujours respectées, ou ne sont pas optimaux. Autant dire que les arbitres et les dirigeants du football français ont encore du boulot avant que la VAR ne fasse l’unanimité…