L1 : La Ligue 1 ne rigole plus devant l'OL, un géant d'Europe !

Dans : Ligue 1, OL, OGCN.

Ce dimanche soir, l’OGC Nice devra être au top de sa forme pour espérer un résultat positif contre l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, le club rhodanien marche sur l’eau actuellement, avec cinq succès consécutifs toutes compétitions confondues. Et l’entraîneur azuréen Patrick Vieira en est bien conscient, lui qui a carrément qualifié l’OL de très grande équipe européenne. Cela fera assurément plaisir à l’état-major lyonnais, dont l’objectif est de disputer chaque année la Ligue des Champions.

« Lyon joue très bien. C’est une équipe qui se créé beaucoup d’occasions, qui marque beaucoup de buts, avec des joueurs offensifs qui reviennent à leur meilleur niveau. Pour espérer prendre quelque chose sur ce match, il va falloir élever notre niveau global. Lyon est une grande équipe d’Europe. Il y a des individualités très fortes qui font que Lyon va surement jouer une place pour la Ligue des Champions. Même si on en a pris quatre contre Lille, on a plus de certitudes que lorsqu’on a battu Lyon en août, donc ça va être un match intéressant » a confié le champion du monde 1998, qui sait qu’il sera difficile de bouger l’OL. A moins de réaliser un match parfait…